Cestující nepustili do letadla. Neměli testy, které nepotřebovali

Dva Britové byli nuceni strávit noc na letišti, protože je v Římě nepustili do letadla. Důvodem bylo, že při cestě do domovské Anglie neměli negativní testy, které ovšem vůbec nepotřebovali. Britská vláda totiž povinnost prokázat se před návratem do země testem zrušila během října. Oba turisté byli navíc očkovaní.