Cestující na Kanárské ostrovy musí od 14. listopadu doložit negativní test

Novou povinnost budou kontrolovat hotely a jiná ubytovací zařízení při zahájení pobytu turistů. Test nesmí být starší 72 hodin a výjimku z testování budou mít děti do šesti let. Negativní výsledky musí předložit i lidé, kteří již onemocnění covid-19 prodělali. O povinnosti španělská vláda rozhodla 29. října.

Na rozdíl od Kanárských ostrovů se ale zase Čechů zatím nedotkne povinný test při vstupu do Španělska — znamená to, že například při cestě do Madridu, Barcelony či Malagy se turisté nemusejí prokazovat testem v dané destinace, ale až po návratu do Česka.