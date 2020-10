České skiareály chystají na zimu řadu opatření. Doufají v normální sezonu

„Jsou tři základní — osobní hygiena, ústa zakrytá rouškou nebo v našem případě šálou a dostatečné rozestupy. To se prolíná vším, co budeme areálům doporučovat,“ uvedl Knot a doplnil že i samotná střediska se budou do implementace opatření zapojovat, a tak například vyznačí rozestupy u pokladen či nástupních míst na lanovku.

Provozovatelé areálů zatím počítají s relativně normální sezonou. Ale vzhledem k tomu, že do jejího začátku zbývají dva měsíce, je podle Knota těžké předvídat, jak se situace vyvine. „Počítat musíme se vším,“ komentoval ředitel AHS, co se bude dít v případě absolutního lockdownu.

„Myslíme si, že k tomu nedojde. Samozřejmě by to zasáhlo do života lidí v regionech a napáchalo velké ekonomické škody. Máme spočítáno, že v oblasti horských středisek je v rámci cestovního ruchu zaměstnáno kolem 45 tisíc osob. V těch odlehlých oblastech horských vesnic je to často jedno z mála odvětví, kde se lze realizovat,“ vysvětlil Knot.