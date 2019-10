Češi jezdí lyžovat vícekrát za zimu. Nejvíc stále láká Itálie

Září a říjen jsou prodejně nejsilnější měsíce. „Kapacity horských středisek se rychle naplní už během letních a podzimních měsíců. Letošní nejžádanější termíny, tedy pražské a brněnské jarní prázdniny, se navíc kryjí s termíny, kdy mají volno i v řadě dalších evropských zemí,“ vysvětluje Jiří Jelínek, výkonný ředitel Fischer Group, do níž patří také cestovní kancelář Nev-Dama.

Naučit se lyžovat v dospělosti? Jde to i v Alpách

Češi se vydávají na hory i několikrát během sezony. Na kratší pobyty do Rakouska, na ty delší do Itálie, která se stále drží na špičce popularity a míří do ní zdaleka největší počet Čechů.