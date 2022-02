Češi chtějí opět více cestovat, zájem o letenky značně stoupl

Chuť opět cestovat povzbuzuje podle dopravců postupné uvolňování pravidel pro vstup turistů do jednotlivých zemí. Trejbal v této souvislosti zmínil například Thajsko, které od února zrušilo pro očkované povinnost několikadenní karantény. „Aktuálně jsme prodali do Thajska za několik dní víc letenek než za celý minulý rok,” podotkl. Stejný efekt podle něj zapůsobil například při cestách do USA.

„Očekáváme, že počet nabízených destinací v letošním létě bude vyšší než v loňském roce. Letecké společnosti již potvrdily otevření zcela nových spojení například do Alicante, Fara nebo Tivatu. Současně je také potvrzena obnova provozu do destinací, kam byly lety z důvodu pandemie přerušeny, jako například do New Yorku. Předpokládáme také navýšení frekvencí a kapacit na již obsluhovaných destinacích,” řekla mluvčí letiště Klára Divíšková.