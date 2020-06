Černí baroni se vracejí na Zelenou Horu

Je tomu skoro třicet let, co se zámek Zelená Hora v Plzeňském kraji stal dějištěm snímku Černí baroni. Ti se od soboty 13. června na zámek znovu vrátí, a to v podobě filmové expozice. Zámek tak bude také poprvé v historii otevřen trvale pro veřejnost. Výstava k dnes již kultovnímu porevolučnímu filmu zůstane na zámku až do konce srpna.