Časté cestování činí lidi šťastnějšími, uvádí studie

„Ačkoli věci jako práce, rodina či přátelé hrají podstatnou roli v celkovém hodnocení pohody, zdá se, že hromadění cestovatelských zážitků má malý, ale znatelný efekt na životní spokojenost,“ uvedl Čchen. „Dobře to ilustruje význam možnosti vypadnout ze své rutiny a prožít nové věci,“ dodal.

Účastníci byli dotazováni na to, jakou roli v jejich životech výlety hrají a kolik času stráví nad plánováním dovolených. Z 500 participantů více než polovina vypověděla, že během roku jede na zhruba čtyři výlety. Jen sedm procent uvedlo, že nejezdí nikam.

Cestování je aktuálně samozřejmě značně omezeno kvůli pandemii. Lidem by to však nemělo bránit alespoň v tom, aby o svých budoucích dobrodružstvích snili. Také průvodce Lonely Planet či magazín National Geographic vydaly pro letošní rok žebříčky nejlepších destinací, do kterých není nutné ihned vyrazit, stačí o nich prozatím alespoň přemýšlet.