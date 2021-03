Budoucnost cestování? Všechno na jednom místě

Za Eiffelovou věží také zpravidla nemusíte daleko. Jsou jich po světě čtyři desítky. Buď opravdové (zmenšené) repliky, nebo stavby pařížským originálem inspirované. Patří mezi ně i rozhledna na pražském Petříně. Newyorská Socha Svobody má po světě dokonce na osm desítek malých i velkých sestřiček. Od nás je to nejblíže ke stylizovanému památníku v rakouském Štýrském Hradci.

Po Česku, na rozdíl od zahraničí, sice můžeme cestovat mnohem snadněji, a dokonce i mimo sezonu si lze alespoň zvenčí domácí památky prohlédnout. Kdo na to nemá čas, trpělivost, možnosti, tomu třeba stačí navštívit park miniatur Boheminium v Mariánských Lázních. Je to čtvrtý největší park svého druhu v Evropě.

Americké město Las Vegas rádo dává najevo svou extravaganci. To platí i o řadě tamních budov. Londýnský Big Ben, samozřejmě socha Svobody, Eiffelova věž a pařížský Vítězný oblouk, egyptská pyramida a Sfinga, centrum Benátek s kanály a gondolami, most Rialto a římská Fontána di Trevi. To všechno, často spíš parodii než repliku, může návštěvník Las Vegas zhlédnout při procházce po centrálním Stripu a jeho blízkém okolí.