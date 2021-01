Budapešťská restaurace se v pandemii stará o hladovějící

Navzdory skutečnosti, že ekonomika upadla do recese, poskytlo Maďarsko podnikům jen omezenou podporu. Statisíce lidí zůstaly bez práce a fronty před bistrem Bangových Kis Kulacs (pojmenovaném po porcelánové placatce na destiláty, patřící k maďarskému folklóru) se prodlužovaly na stovky metrů.

„Jsme jedinou restaurací v centru Budapešti, která poskytuje jídlo zdarma,” vysvětlila AFP pětatřicetiletá Vivien, zatímco přendavala kouřící ragú z pánve do misek s těstovinami, připravenými k zabalení. „Letos jsme se o Vánocích zřekli dovolené u příbuzných. Nemohli jsme spát, protože jsme věděli, že lidé nemají co jíst,” uvedla.

„Premiér Viktor Orbán vychvaluje to, co nazývá společností založenou na práci, a staví se proti sociálnímu státu ve všech podobách. Je přesvědčen, že nikdo by neměl dostávat příjem, který není výsledkem práce, i když zaměstnanci platí příspěvky na sociální pojištění,” vysvětluje ekonom Zoltán Pogátsa.