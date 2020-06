Britská společnost navrhuje umístit do letadel štíty na ochranu pasažérů

Koronavirus mění pohled na létání. Britská společnost RAS Completions navrhla „štíty“, které by se daly připevnit na opěrky sedadel, a které by fungovaly jako ochrana cestujících před jinými pasažéry. Jejich výhodou je podle firmy mimo jiné fakt, že by se nemusela překonfigurovat celá kabina, píše server Daily Mail.