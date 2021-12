Bludiště na Petříně. Dočasná budova stojí už přes sto let

„Nejprve byl v roce 1938 k pavilonu doplněn přístavek, kde byly k vidění pohledy do české krajiny. Souviselo to se vzedmutím národní hrdosti před hrozbou nacismu. Právě v tomto přístavku pak v 60. letech minulého století vznikla ona síň smíchu,“ dozvídáme se. Se zrcadly souvisí i další zajímavost, kterou si pro nás průvodce nachystal.

„Na přelomu 60. a 70. let navštívila Československo delegace politbyra z Vietnamu. Hostitelé je vzali také sem do pavilonu a členové delegace byli nadšení. Říkali, že něco takového musejí mít i ve Vietnamu,“ popisuje náš doprovod. V Hanoji nakonec opravdu vzniklo zrcadlové bludiště.

Obraz samotný má za sebou náročné restaurování, které skončilo v roce 2019. Kurátor by byl rád, kdyby se do původní podoby vrátila i okolní scéna. Má to jediný problém — nikdo neví, jak kdysi vypadala. „Máme pouze dvě černobílé fotografie z padesátých let, které navíc ukazují jen část prostoru. Budeme se muset probrat dobovým tiskem a pátrat, zda se v něm neobjevila jiná fotka,“ uzavírá Karel Kučera. Tato záhada si na rozluštění bude muset počkat.