Bílá Voda na Jesenicku: Dříve vyhnanství, dnes cíl literárních turistů

Po stopách řeholnic, které komunisté ve svém tažení proti církvi do Bílé Vody od 50. let minulého století sváželi z celé země, jsme se vypravili i my. Zámek, hřbitov, klášter a kostel. To jsou hlavní cíle, k nimž se čtenáři mohou vypravit. Jak nám ale potvrdili v bělovodském muzeu, někteří marně hledají také vrch s kaplí Panny Marie Pomocné (Maria Hilf), který ovšem autorka pro potřeby vyprávění „přesunula“ do Bílé Vody z přibližně 50 kilometrů vzdálených Zlatých Hor, což vysvětluje v doslovu.