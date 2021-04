Bez testu, karantény i očkování. Dominikánská republika se otevírá turistům

Dominikánská republika opětovně vítá všechny zahraniční návštěvníky. Jejich příjezd už není podmíněn doložením negativních testů, karanténou ani očkováním. Neznamená to však, že by země upustila od všech kontrol a pojistek, které mají zamezit šíření koronaviru. Testovat se bude malý vzorek příchozích turistů, a to rychlým dechovým testem, informuje server Independent.