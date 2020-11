Bez mazlíčků byli skoro rok. Teď jim majitelé nechali vypravit let za milion a půl

Na velmi nákladný let nastoupí zhruba 70 opuštěných koček a psů, kteří se svými majiteli shledají i po 11 měsících. Na svého mopse a Jack Russel teriéra čeká například Allan Smith. Jeho rodina strávila v Kanadě 15 let, ale loni v prosinci zamířila zpět do australského Adelaide. Naneštěstí v tu dobu nebyli schopni zajistit let i pro své psí společníky. Po celou dobu se o ně proto starali přátelé v Kanadě.