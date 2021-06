Baťův kanál: Jihovýchodní Moravou na hausbótu

Brzy se přesvědčíme, že vůbec nejde o přehnanou opatrnost, protože Baťův kanál je pouze dvanáct metrů široký. A pokud se vyhýbáte dalším plavidlům, otáčíte se nebo vplouváte do komory, je manévrovací prostor ještě více omezený. „Ideální je mít dva pomocníky, jednoho na přídi a jednoho na zádi, ale zvládnout se to dá i ve dvou. Důležité je nespěchat," podotýká Zbyněk Súkup.

Průjezd první komorou u obce Vnorovy absolvujeme ještě v doprovodu Zbyňka Súkupa. Jako plavčice jsem s bidlem v ruce ve střehu, ale díky šikovnosti kapitána nakonec příliš práce nemám. Dál směrem do Strážnice už pokračujeme sami. Zvuk motoru připomíná uklidňující vrnění, takže se vůbec nedivím informaci, že se prý tady dětem a psům skvěle spí. Protože jsme se na cestu vydali v půlce května mimo takzvané plavební dny, až do přístaviště v Petrově nepotkáme v protisměru jedinou loď.

Poté, co si v Plovoucí kavárně v přístavu dáme ranní kávu, zvedáme kotvy na zpáteční cestu. To už se nám povede mnohem elegantněji než včerejší přistání. Než dorazíme do Strážnice, potkáme dvě větší plavidla, kterým je potřeba se vyhnout - jedno výletní a jedno nákladní, které slouží k prořezávání větví nad hladinou. Kolega manévr zvládne bravurně, i když za cenu maximálního soustředění. Shodujeme se však na tom, že je to věc cviku, a pokud by byl provoz na kanále hustší, proces by se zautomatizoval. Stejně jako přistávání, které se fotografovi ve Strážnici povede opravdu na jedničku.