Barcelona míří na turisty dalším zákazem. Chce omezit hluk

Zákazy se v posledních týdnech objevují napříč celým Španělskem. Například v galicijském městě Vigo zakázali pod pohrůžkou vysoké pokuty močení do moře či na pláži do písku. Není však jasné, jak chtějí úřady zjišťovat, kteří návštěvníci si do vody ulevili či nikoli.