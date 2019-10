Australská hora Uluru se nadobro uzavírá turistům

Posvátná australská hora Uluru se 26. října uzavře turistům. Znamená to, že už nebude možné vyšplhat na její vrchol. Stane se tak 34 let poté, co ji vláda předala pod správu Aboridžinců, původních obyvatel Austrálie. V posledních měsících k ní proto přispěchalo množství lidí, aby si výstup užili, než bude zakázaný.