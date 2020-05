Austrálie s Novým Zélandem uvažují o cestovatelském koridoru

Obě země se, podobně jako mnoho jiných, uzavřely pro cizince v březnu. Jelikož se oběma podařilo koronavirovou epidemii dostat včas pod kontrolu, přemýšlejí nyní, jak alespoň částečně vyjít vstříc svým obyvatelům lačnícím po cestování. „Pokud existuje nějaká země, se kterou bychom se mohli jako první spojit, je to Nový Zéland,“ uvedl minulý měsíc australský premiér Scott Morrison.

Novozélandská předsedkyně vlády Jacinda Ardernová k tomu dodala, že pokud oba národy úspěšně zvládnou dostat nákazu pod kontrolu, mohou se bavit o otevírání hranic. Zatím tedy není jasné, kdy by cestovní koridor mezi státy mohl vzniknout, hovoří se však o srpnu až září, kdy na Novém Zélandu začíná lyžařská sezona.

Mají kladný vztah

Je několik důvodů, proč by se země otevřely nejprve vzájemně svým občanům. Přestože obě dělí kolem 2000 kilometrů moře, mají spolu výjimečný vztah, a to zejména po turistické stránce. Australané tvoří téměř 40 procent mezinárodních příjezdů na Nový Zéland, opačně je to 15 procent.

Cestovní ruch obou národů koronavirus tvrdě zasáhnul. Ona cestovatelská bublina, jak koridor experti nazývají, by proto turismu Austrálie i Nového Zélandu mohla velkým dílem pomoci postavit se opět na nohy. „Bylo by to velmi výhodné pro přežití podniků a záchranu tisíce pracovních pozic,“ uvedl za novozélandskou turistickou organizaci Aotearoa její šéf Chris Roberts. Takové množství návštěvníků jako před koronavirovou krizí však neočekává.

Do diskuze o cestovatelské bublině jsou zahrnuty také některé tichomořské národy, kterým se velká nákaza vyhnula. I Fidži, které je nejhůře postiženým pacifickým národem, hlásí jen 18 případů a žádné úmrtí. Pro tyto exotické ostrovy jsou příjmy z cestovního ruchu rovněž velmi stěžejní a mnohdy jsou na nich zcela závislé. Rozšířit cestovatelský koridor i na ně by proto mohlo být prospěšné. „Nikdo by do toho samozřejmě nebyl nucen. Byl by to ovšem dobrý test,“ myslí si Stephen Howes z Australské národní univerzity v Canbeře.