Areál Špičák na Šumavě otevře letos poprvé

Mimo to bude též možnost zapůjčit si v půjčovně střediska elektrokola pro výlety do okolí, případně i další vybavení pro letní turistiku na horách, jako jsou horská kola, trekové hole a další.

„Jde o maximum, co můžeme tento víkend lidem nabídnout, ale už příští týden v sobotu 15. května rozjedeme lanovku a otevřeme bikepark. Kvůli ochraně zdejší přírody máme zatím až do 15. června povolen pouze víkendový provoz, ale po tom všem, čím jsme si museli projít, říkám, ještě že alespoň tak,“ uvedl ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Letošní sezona se kvůli uzávěře veřejných aktivit v ČR rozjede poprvé v dějinách areálu až v květnu. Během minulých let včetně těch, kdy byly nepříznivé sněhové podmínky, začínala sezona nového kalendářního roku na Špičáku zimním provozem v lednu. Lyžování pak končilo asi začátkem dubna a již 1. května se rozjely letní aktivity, především pak bikepark.

„Letos poprvé utržíme první finance z vlastního provozu až v květnu. Bude to těžké, jsme ale připraveni bojovat a přilákat k nám co nejvíce návštěvníků. Kéž by se opakovala loňská letní rekordní sezona,“ dodal Kasík na prahu letošní opožděné.