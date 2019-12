Americké městečko je po pevnině přístupné jen z Kanady

Ten, kdo se chce dostat do amerického Point Roberts, to musí vzít přes Kanadu. Nevelké město ležící nedaleko od Vancouveru je totiž od zbytku USA a domovského státu Washington fyzicky oddělené mořem, přes které nevede žádný most. Obyvatelé a případní turisté tak musejí vyrazit oklikou, píše server BBC.