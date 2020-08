Retro kempy zažívají sezonu půlstoletí

„Lákáme na retro kemp, ovšem se zázemím, především hygienickým, které odpovídá dnešním standardům. Napohled to ale vypadá, jako by se tady za poslední půlstoletí nic nezměnilo,“ popisuje kemp Brodský jeho dlouholetý provozovatel Milan Hrstka.

Objekty na Špince navozují návrat do padesátých let.

„Řeknu to asi takhle. Lidi jezdí za lidma. Nerozhoduje ani tak, co provozujete, ale jak to provozujete. Pokud rekreanti nenarazí na naštvaný personál, který by jim nadával, potom je úplně jedno, jestli kempujete u kačáku nebo u průzračného jezera. Rozhodují vlastní nebo zprostředkované zkušenosti, což je lepší než jakákoli reklama,“ tvrdí Hrstka, jemuž letošní vydařené léto pomůže zmírnit jarní propad z letos zrušených každoročních akcí.