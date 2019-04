Do exotiky a zase zpět. V Bruselu na několik týdnů otevřeli královské skleníky

Je to jedna z nejočekávanějších událostí v Bruselu. Ve čtvrti Laken se po roce opět otevřely královské skleníky. Návštěvníci se v nich tradičně mohou pokochat tisícovkami rostlin, včetně keřů, kapradin nebo palem. Otevřeno je ovšem jen dočasně, do května. Během několika týdnů do skleníků ovšem zavítá kolem 100 000 lidí, píše agentura AP.