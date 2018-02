Aerolinky Norwegian opět pokořily rychlostní rekord při transatlantickém letu

Není to ani měsíc, kdy nízkonákladová společnost Norwegian pokořila rekord v nejkratším letu přes Atlantik. Trval 5 hodin a 13 minut. Své skóre si aerolinky nyní ještě vylepšily, když jejich letadlo cestu z amerického New Yorku do britského Londýna zvládlo za 5 hodin a 9 minut. Samozřejmě rekord ani zdaleka nedosahuje toho, jak rychle trasu zvládaly concordy, píše Daily Mail.