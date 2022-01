Zimní pozdrav z Pobeskydí

V jednom domku žije s rodinou. K tomu druhému, postavenému na motivy tradiční roubenky, to má jen pár kroků, a dělí se o něj s těmi, kdo si chtějí dát pauzu od všedností a nasát do plic svěží vzduch.

Zatímco chaloupka k pronajímání hledí ustavičně do nových tváří hostů, ta její se nemění vůbec. Zůstává vřelá a přátelská. Jaké tajemství stojí za zdejší pohodou?

Bodejť by čokoládově hnědá chaloupka s bílými spárami nešířila radost a nerozdávala milé vzpomínky každému, kdo ji spatří. Vždyť má tři mocné spojence: tím prvním je čarovný Liščí les, který jí ochranitelsky kryje záda. Mocné habry a buky bez svršků v něm ukazují svalnatá těla, pevná jako zdi zdejšího hradu.

Dále je to zahrada, která roubené stavení obklopuje ze všech světových stran. Prostírá se na svahu, což je výhoda hlavně pro kolemjdoucí, kteří tak mají všecky její krásy naservírované jako na podnose.

Čas věnovaný zabydlování venkovního prostoru je podle Terezy hotovým balzámem na vystresovanou duši. Zkuste to taky. Uvažte sněhulákovi, ať už tomu ze sněhu, nebo z dřevěných kuláčů, kolem krku pletenou šálu a úsměv si vás hned najde.

Pro Terezčinu tvůrčí duši jsou Vánoce nejoblíbenějším obdobím roku a na výzdobě je to znát. Žádná nablýskaná ani umělá cingrlátka ale nečekejte.

Od branky směrem k zápraží se v mírné křivce vine pěšina z kamenných placáků. Jednou na ni bude vrhat stín okrasná líska s hlavou plnou kudrlinek. Do té doby si slunečního úpalu v předzahrádce budou užívat bylinky s růžemi.

Co se to tady boulí pod sněhem? Paní domácí odtajňuje, že v záhonech okolo roubenky kvetly střídavě od jara do podzimku šafrány, něžné pomněnky, romantické srdcovky, kopretiny, netřesky a také levandule s hvězdnicemi, jejichž opižlané zbytky nyní sníh milostivě překrývá.