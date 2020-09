Z čeho stavět na zahradě

Zahrada je do značné míry živý organismus, trochu jiná v každém ročním období. Měla by mít ale i svoje pevné body, které zvýší komfort při jejím užívání. Pokud je vaše zahrada zatím nemá, je nejvyšší čas se nad nimi zamyslet.

Zvládnete je udělat ještě teď na podzim. Nebo si můžete nechat delší čas na rozmyšlenou a pustit se do realizace až na jaře.

Vaše rozhodnutí pro tu či onu by ale nemělo záviset pouze na jejím tvaru a podobě či ceně, ale také na tom, jakou zátěž by měl materiál vydržet. To platí zejména u vjezdových ploch, kde musí dlažba vydržet zatížení auta.