Vilín se zimy nebojí

Časné kvetení vypovídá o houževnatosti vilínu a jeho vrozené schopnosti odolávat teplotám hluboko pod nulou. A co o něm prozrazují zkameněliny? Třeba to, že naši planetu obývá už 60 milionů let.

O několik desetiletí později vstoupil na scénu jeho potomek vilín prostřední (H. x intermedia), do jehož genů se zapsal ještě vilín japonský (H. japonica). Byť se od té doby s nádhernými kultivary roztrhl pytel, neztratil tenhle kurážný chlapík nic ze své jedinečnosti a lehce mysteriózního charakteru, kterým nás okouzluje v době, kdy bychom to nejméně očekávali.

Od ledna do března, jakmile do zahrady aspoň na pár dní zavítá sluníčko, pukají nalité pupeny jakoby ušité z plsti, a z jejich nitra, kde se dosud schovával kalich s prašníky, tryskají ven na čerstvý vzduch tenké květní plátky. Jsou dlouhé několik centimetrů a krapet zkrabatělé, jak se v pupenu krčily svinuté po vzoru motýlího sosáčku.

Celé to vypadá, jako by do větví někdo zavěsil fáborky z krepového papíru. Nebo jako by se v koruně usadilo tisíc pavoučků s dlouhýma zářivýma nohama. Září jasně na slunci, v mlhavém šeru i pod sněhovou čepicí. Může napadnout sněhu po pás a mrznout, až křehnou prsty, květům to neublíží.