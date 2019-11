Užijte si rozkvetlé finále zahradní sezony

Ale těm, co narostla křídla z květních plátků a od léta vysedávají na 50 až 100 cm vysokých, jako drátek tenkých, stoncích svíčkovce, se do úkrytu ještě nechce. Křehké květy s nápadně dlouhými tyčinkami jsou k mání v bílé barvě a škále růžových odstínů.

Na rozdíl od vřesovce totiž vytváří husté trsy vysoké skoro až do pasu. Co má však s přízemním keříkem společné, to jsou zdrobnělé bezřapíkaté lístky. V říjnu žloutnou a opadávají, zato bělostné úbory se zlatými očky se při vlídném počasí otevírají po stovkách až do prosince a jiskří přitom jako mléčná dráha na obloze. Čím víc jich kvete pohromadě, tím je efekt mocnější.