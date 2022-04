Tvořivá velikonoční euforie

Květů přidejte, co oči ráčí, a doplňte je napučenými větvičkami a krajkami z kapradí.

Zima vyklidila pozice, hlásají přesvědčivě prvosenky, které si pro jejich neoblomnou vůli rozdávat radost každý rád pozve do bytu. Nesmí však být přetopený, jinak z nich elán bleskově vyprchá.

Sluší jim to v konývce i v košíku s mechem. Chcete­-li do aranžmá vplést víc něžnosti, pomůžou vám s tím uschlá plodenství pampasu či ozdobnice. Za svazek mrkve přihopkají ušatí zajíčci, kteří sváteční zátiší okoření špetkou vtipu.

Visí nehnutě a mlčky, přesto každý, kdo jej zahlédne na dveřích nebo za oknem, uslyší jeho srdečné pozdravení. To věnec umí a ani nemusí být kulatý. Tenhle se srandovně šišatí jako vejce.

Věnec šišatý po vejcích a čerstvě vymalovaný zelení kapradin, na kterém se to hemží motýlky a zasněnými pohledy, přivolává tu správnou velikonoční euforii.

Nakonec dílko korunujte širokou pentlí. Kdo má hravou duši nebo malé děti, posadí do věnce beránka či jinou roztomilou figurku s pugétkem jarních květů.

Jak na to

Založte si záhon s květnatou loukou Jak na to

Důkladně ho obalte mechem, zespodu opatřete tyčkou a zapíchněte do květináče mezi rozkvetlé bramboříky či jiné jarničky.

V hobby marketu je seženete v květináčích po třech až pěti cibulkách. Rozdělte je opatrně a vysaďte do misky se substrátem.

Dvě patra květů čemeřic a kosatečků obklopují venkovskou chaloupku, měkce usazenou v mechovém koberci. Kdo by v ní nechtěl bydlet?

V patře pod kosatci se zelenají řezané květy čemeřice. Aby hned neuvadly, vložte je do ampulí s vodou a zasuňte do hlíny přikryté kobercem z mechu. Pohádkově bude zahrádka vypadat, když do ní zakomponujete malebnou chaloupku ze dřeva, keramiky či moduritu.