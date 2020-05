Sdílejte hezké zážitky v zahradní kuchyni

Pamatujte na to, že každý kulinář chce být součástí společnosti, nechce vařit o samotě. Proto zahradní kuchyni nestavte do koutu ke zdi, aby vám hosté nekoukali na záda.

Jestli se chcete pustit do stavby zahradní kuchyně svépomocí, vše si pořádně rozmyslete a naplánujte. Stavbu si zakreslete do nákresu, bude jasné množství materiálu a jeho kalkulace. Vytyčte a vybudujte základy, na ně betonovou desku a postavte hlavní konstrukci.

„Stavbě kamenné kuchyně se věnujeme spoustu let. Používáme český pískovec, který je pro kuchyně stabilní a skvěle se opracovává. Po dokončení necháváme kuchyň tzv. tři týdny zrát. Trpělivost se vyplatí, neboť žár může nevyzrálou stavbu poškodit,“ vysvětluje Jiří Hrdina z firmy Hrdina pískovce.

V případě větší stavby zajděte na místní stavební úřad a ohlaste zamýšlenou stavbu. A to, když se jedná o jednopodlažní stavbu o ploše do 25 m2 a do 5 metrů výšky.