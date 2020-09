Poznejte krásné a nenáročné eonium

Říkáme mu také eónie nebo růžicovka, protože své listy houfuje do hustých růžic, podobně jako dužnatky (Echeveria) či netřesky (Sempervivum), s nimiž sdílí čeleď tlusticovité (Crassulaceae).

Na skalách v domovské Madeiře a Kanárských ostrovech roste venku celý rok, u nás ovšem musí na zimu pod střechu. Co ještě bychom o téhle doposud zřídka pěstované rostlině měli vědět?

Eonium si musíme pěkně osahat, abychom zjistili, že není ani z plastu, ani z pryže, jak se na první pohled zdá. Může za to jeho zkostnatělý postoj, který jako by odkoukal od příbuzné tlustice (Crassula), s níž se rád usadí ve společném květináči, je-li v něm dost místa pro oba.

Krkolomný název patří fantastickému kultivaru eonia stromkovitého (A. arboreum). Růžice se mu lesknou, jako by byly polité glazurou, a mísí se v nich unikátní paleta odstínů zralých třešní, ostružin a kavčího peří.

O nic míň pohlednější je světlejší kultivar Atropurpureum či Velour nabíhající ze zelené do vínové. Z obdivných lichotek se raduje i původní druh, který se snaží zalíbit barvou hrachových lusků.

Jakmile teplota klesne k 5 °C, šup s ním zpátky do bytu, temperovaného skleníku či zimní zahrady. Budeme-li to respektovat, čeká ho dlouhý život. Má to však ještě jednu podmínku: dostatek světla.