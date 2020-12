Pokud rozsvítí vánoční výzdobu své zahrady, zaplatí pokutu téměř 300 tisíc korun

Jako by už dost nebylo na tom, že nikde v celém okolí není ani stopy po sněhu, který by měl správně tvořit tu nejdůležitější kulisu světelného výjevu, chtělo by se říci.

„Děti jsou v slzách. Člověku to láme srdce. Nikdo kvůli koronaviru nemá co dělat a tohle bylo aspoň trochu zdrojem radosti. Teď však musím lidi, kteří se sem přišli podívat, odmítat,” postěžoval si webu britského deníku Mirror nešťastný Trevor, jenž tuší, že tím, kdo upozornil policii na hromadění lidí před jeho zahradou, byl patrně někdo z okolí. Policie mu totiž sdělila, že hlídka k němu dorazila na základě tří oznámení občanů města.

„Je mi jasné, proč se některým sousedům nemusel ten nárůst provozu tady líbit. Ale na dva tři týdny, pro tu radost, kterou to všem přináší, pro peníze, které to vydělá, mysleli byste si, že budou schopní se s tím vyrovnat,” nechápe, ale nevzdává se.

Ačkoli někomu z okolí patrně setkávání lidí vadí, Trevor má mezi sousedy i zastánce. „Myslím, že je to naprosto skvělý nápad, po tom příšerném roce, co jsme všichni zažili. Je ostuda, že se policie snaží to tu zavřít místo toho, aby mu pomohla vymyslet, jak to tu správně zorganizovat,” myslí si Kyrie Llewellynová.