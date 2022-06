Pěstování banánovníku v bytě je možné, ale ne snadné. Prozradíme vám, jak na to

V první řadě je třeba si ujasnit, zda chcete pěstovat banánovník menší – který se lépe vejde do bytu, avšak neplodí – nebo druh, který je větší, po důkladné péči vám ale nadělí kýžené banány.

Banánovníky v subtropickém a tropickém pásmu dorůstají až deseti metrů. Existují ale i menší druhy a kultivary, které byly vyšlechtěné právě pro domácí pěstování v bytech, jež dosahují výše 1–1,7 metru. V bytě se nejčastěji pěstují banánovníky původem z Číny, z rodu Cavendish, obzvláště pak odrůda Dwarf Cavendish, která dorůstá do výšky 1–1,2 metru.

Samostatnou kapitolou je pěstování banánovníku venku ve volné půdě. Ano, i to je u nás možné – za předpokladu správného zimování. Nejvhodnějšími odrůdami jsou Musa basjoo či Ensete ventricosum.

Před výsevem je dobré namočit je na 48 hodin do vlažné vody, tu je dobré během máčení pravidelně několikrát vyměňovat. Protože je jejich obal hodně tvrdý, doporučuje se jej narušit, například pilníkem.

Poté se semena zasadí do substrátu propustného a obohaceného o živiny, do květináče o průměru zhruba 15 centimetrů. Později se bude banánovník ještě několikrát přesazovat do větších květináčů.