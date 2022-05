Oregano neboli dobromysl. Jak pěstovat léčivé koření doma i na zahrádce

Pěstování dobromysli není nic těžkého, tato bylinka je velmi nenáročná, a to na domácí i venkovní pěstování. Pokud se chystáte pěstovat na zahrádce, můžete semena zasít rovnou do záhonu nebo si sazeničky předpěstovat v květináči. Předpěstováním však získáte silnější rostlinky.

Ani na půdu není oregano nijak náročné, měla by však být lehká a propustná s vyšším obsahem vápníku.

Semínka vysévejte do hloubky asi půl centimetru, vyklíčí zhruba za dva týdny. Pokud následně chcete sazeničky přesadit do záhonu, zasazujte je tak, aby vzdálenost mezi jednotlivými rostlinkami byla ve sponu 50×50 cm.

Pokud oregano pěstujete v květináči, zalévejte odstátou vodou do misky. Četnost zálivky by měla být v souladu s vlhkostí zeminy, která by měla být stále, avšak pouze mírně vlhká.