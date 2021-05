Obyčejná kůlna za domem? Omyl, mazaně zamaskovaný bar i s televizí

S vlastnoručně vyráběnými zahradními bary jako by se na Britských ostrovech - určitě ne jenom tam - roztrhl pytel. A není divu. Nutnost setrvávat doma, nemožnost zajít si do oblíbené hospody... To vybičuje ke kutilské aktivitě i spoustu mužů, kteří by normálně na kladívko nesáhli, jak je rok dlouhý. Výjimkou není ani Richard Ward z Dinningtonu. Ten svůj koktejlový bar maskuje na zahradě jako kůlničku.