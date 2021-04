Na návštěvě v zahradě s hrnečkovým stromem

Co strom, to nevěsta ve svatebním. Z výšky patnácti metrů je sleduje bříza, odnepaměti považovaná za symbol bezpečí, a tiše závidí. Co vyvolává závist u zahrádkářů, to je kaštanovník, který začal plodit v patnácti letech, a vzácný morušovník z Íránu, obsypaný v létě voňavým šťavnatým ovocem, které vás prý po ochutnání zavede do říše fantazie.