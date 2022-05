Magický půvab rozkvetlého sadu

Představy o ovocném sadu rozvášňují mlsné jazýčky a zavádějí do období letní a podzimní sklizně plné třešňové sladkosti a navinulých jablíček. Jaro je toho předzvěstí, vzrušující předehrou, radostí z očekávání...

Katčin sad kvete jako utržený ze řetězu od dubna do května v polích nasáklých historií bitvy tří císařů. Před dvanácti lety tu o přežití bojovalo na čtyři sta padesát stromů, většinou vysokokmenů. Ty se pomalu stávají botanickou vzácností, protože je dnešní zahrádkáři nahrazují populárními zákrsky.

Jen co vysvitne sluníčko, nasadí Katka holínky a hurá i s psíky ven, aby něco ořezala, zastřihla nebo nově vysadila třeba jeřabiny - budou se jí hodit do hruškového kompotu. Na džungli s náletovými dřevinami a kopřivami do pasu upomínají už jen fotografie.