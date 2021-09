Jedinečná zahradní galerie v chateau Třebešice

Nově vykopaná strouha s břehy posetými bohyškami, blatouchy a kosatci dále odvádí vodu do rybníků ovlažujících vzduch v zahradě parkového typu. Odtud plyne zpět do Olšanského potoka, jenž se nedaleko panství vlévá do říčky Klejnárky, která pokračuje Labem až do severního moře.