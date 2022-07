Jak pěstovat ananas? Je to snadné, jen je třeba mít trpělivost

Výběr ananasové růžice

Nejprve je nutné koupit ananas v obchodě. Pozornost přitom věnujte růžici listů, která je pro pěstování klíčová. Listy by měly být pevné, čerstvé (neoschlé) a nepomačkané, při zkusmém zatahání by se neměly z růžice vytrhnout ani by neměly být uprostřed nahnilé. Na velikosti růžice nezáleží, klíčová je její čerstvost a nepoškozenost.

Příprava růžice: oddělení od plodu

Jakmile máte koupený ananas s vyhovující růžicí, je třeba ji od zbytku plodu oddělit. Můžete ji odkrojit, ale nejlepší způsob je růžici odkroutit: jednou rukou uchopte ananas, druhou točte růžicí do strany, dokud se od ananasu neoddělí.

Důležité je zbavit růžici veškeré dužiny i šťávy, aby později neplesnivěla. Odtrhejte také několik spodních malých listů. Ve výsledku byste měli mít vespod holé místo vysoké zhruba 1,5 centimetru připomínající holou, tlustou stopku. Důkladně opláchněte.

Zakořenění ve vodě

Ještě před zasazením do květináče nechte růžici zapustit ve vodě kořínky. Očištěnou růžici ponořte do sklenice s vodou, asi 1-2 centimetry pod hladinu. Sklenice by měla být širší, aby měla rostlina dostatek vzduchu, voda ideálně měkká nebo destilovaná.

Sklenici umístěte na teplé světlé místo, ne však na přímý dosah slunečních paprsků. Vodu pravidelně dolévejte a kontrolujte, jestli spodní část růžice ponořená ve vodě nezahnívá. Po pár týdnech by se měly objevit bílé hrbolky na spodku růžice – zárodky kořínků.

Zasazení do květináče

Poté je růžice připravena k zasazení do květináče. Jeho výběr je velmi důležitý – nesmí být ani moc velký, ani moc malý. Vhodná velikost je asi 15 cm v průměru, později budete přesazovat do květináče o průměru cca 20-25 cm.

Dále je třeba připravit si zeminu, která musí být hodně propustná a vzdušná, aby nedržela vodu. Je třeba, aby substrát vysychal. Ideální je smíchat zahradnický substrát s pískem nebo perlitem v poměru 1:1.

Substrátem naplňte květináč a lehce přimáčkněte. Růžici do něj zamáčkněte tak, aby celá holá spodní část byla v zemině. Následně lehce zalijte, můžete i do růžice, to má ananas rád. Poté růžici v květináči přikryjte mikrotenovým sáčkem, aby se rostlině vytvořilo vhodné prostření a držela si vlhkost vzduchu.

Kam ananas umístit

Nyní vyberte ananasu vhodné, a hlavně stálé místo. Můžete ho umístit například na parapet, místo by ale mělo být světlé a teplé, kam však nesvítí polední slunce ani netáhne studený vítr. S ananasem již poté nehýbejte, aby se rostoucí kořínky neodpojily od zeminy. Přerušil by se tak jejich růst.

Péče o ananas

V této chvíli máte největší práci za sebou, o zbytek se už ananas postará sám. Stačí jen čas od času rostlinu zkontrolovat, vyvětrat ji odklopením igelitu a zalít vodou, pokud bude třeba. Se zaléváním však buďte opatrní, ananas je náchylný na přemokření a nemá rád stále mokrou zeminu. Jedná se však o tropickou rostlinu, která vodu potřebuje. Ideální je zhruba jednou za tři dny zalévat trochou vody, a protože ananasovník je zástupce čeledi broméliovitých, neuděláte chybu zálivkou přímo do růžice.

V závislosti na ročním období – na jaře a v létě po několika týdnech, na podzim a v zimě po měsících – začne rostlinka růst. Budou se prodlužovat stávající listy, vprostřed růžice začnou rašit nové. V té chvíli můžete mikrotenový sáček sundat. Bude vhodné, když to budete dělat postupně, aby si ananas navyknul na odlišnou vlhkost vzduchu.

Pěstování ananasu zabere čas, roste několik let. Během růstu budou spodní listy usychat, odstřihněte je. Ananas pak v dospělosti dorůstá jednoho metru do výšky i do šířky. Tehdy můžete ananas přesadit do většího květináče, dávejte ale pozor na kořeny, aby se nepoškodily. Nadále zalévejte dle potřeby přímo do růžice.

Ananasovník je typickou tropickou plodinou, která má nejraději teploty neklesající pod 20 stupňů. Přesto má celá řada pěstitelů u nás v teplejších oblastech dobré zkušenosti s jeho letněním pod širým nebem.

Zpočátku je potřeba, aby si zvykal na UV záření v polostínu, později snese i přímé slunce. Chladná rána s teplotami pod 10 stupňů ananasovník zpravidla přežije, pokud jich není mnoho za sebou, ale je třeba počítat s tím, že mu zhnědnou starší listy.

Když začne plodit

Po několika letech ananas vyžene květ, začne se postupně zvětšovat – a máte plod ananasu. Jakmile začne květ růst, potřebuje rostlina hodně slunce a vody. Plody bez dostatku slunce nebudou tak sladké. Plod ananasu zraje zhruba pět až šest měsíců a jeho vůně bude postupně stále více intenzivní.

Sklizeň

Po několika letech (v bytě na okně 4-5 let, ve skleníku cca 3 roky) se dočkáte kýžené odměny – doma vypěstovaného ananasu. Poznáte, že je zralý, když se zbarví dožluta a „lehne si“. Vážit bude kolem kila až kila a půl.