Hravá nostalgie venkovského dvora

Čtvercový dvůr, směle kopírující šíři tenisového kurtu, se prostírá mezi rodinným domem, vejminkem, stodolou, kovárnou a bývalou maštalí. Je duší i srdcem jednoho z nejstarších gruntů vinařské dědiny vzdálené od Brna, co by kamenem dohodil.

Cestu do dvora otevírají fortelná vrata. Ta nechávají čilý ruch ulici, kam patří, a zvou do světa, kde vládne klid a domácká pohoda.

Terasu s kamennou podezdívkou lemují v celé délce kameninová koryta a sádelníky, které i v zimě skýtají domov netřeskům, rožcům a kapradinám. Co na tom, že se nádoby nelesknou novotou.

Od trakaře je to jen pár kroků na dlážděný plácek, schoulený mezi maštalí a kovárnou. Nefouká sem a v létě je tu díky urostlým jalovcům příjemný stín, takže volba, kde se bude při pěkném počasí stolovat, byla jasná.

A nebyla by to výtvarnice Hanka, kdyby cenné plody ze stromu, který kdysi sázela s dědečkem, nezakomponovala do malebného zátiší.