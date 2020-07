Holuba hřivnáče ze zahrady nevyhánějte

Navíc je to švihák, radost pohledět! Okouzluje zdvořilostí při námluvách i elegancí, s jakou plachtí vzduchem…Kdo by ho nechtěl mít za souseda?

Od ostatních holubovitých se hřivnáč odlišuje nápadnými skvrnami bílého peří na krku a křídlech, které kontrastují se zeleným límečkem a popelavě šedivým tělem. Světlejší hruď hraje do růžova až do vínova.

Při námluvách, které probíhají od března do dubna, se z tohoto znamenitého a vytrvalého letce stává hotový akrobat. Létá příkře jako šíp vzhůru, plácá přitom křídly, jako by vzduchem létaly facky.

Kdo viděl hřivnáče pít, ví, že je to fenomén. On totiž jen neusrkne doušek a při polknutí nezakloní hlavu jako většina opeřených návštěvníků zahrady. Místo toho ji ponoří málem až po oči a zobákem, jako by to bylo brčko, vodu nasává dlouhými hltavými loky. Je to nádherná podívaná, která hned tak neomrzí.