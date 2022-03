Fotky ze zimní zahrady jsou jako pohlazení po duši

Červenka je Janiným nejoblíbenějším ptáčkem. Na stříbrném smrčku jí to nesmírně sluší. Foto: Archiv čtenářky

Ve dnech, kdy nás lekají zprávy o válce na Ukrajině, si každý snaží najít nějaký způsob, jak alespoň na chvíli pozapomenout a trochu si vydechnout a odpočinout. Skvělý lék na to má naše čtenářka paní Jana. Když je jí ouvej, zajde do své zahrady na Přerovsku a fotí. Abychom se i my mohli na chvíli odreagovat, poslala nám další porci svých fotografií jako ohlédnutí za končící zimou.