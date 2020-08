Co se starým šuplíkem? Vyrobte z něj stolek s minizahrádkou

Místo vstupenky na smetiště dostalo šuple z vysloužilé komody šanci vrátit se do života a být znovu nejen užitečné, ale i hravé a dekorativní. Býval by z něj byl parádní podnos, stačilo k němu z druhé strany přimontovat úchytku, pak ale přišel nápad pasovat ho do nové role nevšedního květináče.