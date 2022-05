Během lockdownu proměnila kuchyň v zelený ráj. Stačilo jí 29 tisíc korun

Paní Kingová měla rostliny ráda odjakživa. „Když udeřil Covid-19, začala jsem se více zajímat o rostliny a o to, jakou vyžadují péči. Tak jako se všichni pustili do vylepšování svých domovů, já se vrhla na květiny. A má sbírka roste, tak jak se mění můj vkus,” svěřila se redaktorům serveru Daily Mail.

Po čase si ale vše už pamatovala a vyhledávání každé rostliny by ji jen zdržovalo. A na to po konci lockdownu už opravdu nemá čas.

„Bylo to skvělé. Bylo to první setkání, na kterém jsme byla a potkala jsem tam spoustu lidí, se kterými jsem se seznámila přes Instagram. Bylo skutečně moc příjemné moci si popovídat o květinách s dalšími lidmi, kteří je mají rádi. A zároveň je to skvělá příležitost, jak si vzájemně poskytnout květiny bez nutnosti platit za ně spousty peněz,” pochvaluje si a sama ostatním zapojení do podobných komunit jen doporučuje.