Aloe je ideální parťák pro zapomnětlivé

Netouží po přímém slunci. Nelíbí se jim, jak je okrádá o svěže zelené vybarvení. Nejlépe se cítí na rozptýleném světle, i dál od okna. Do úplného šera však aloe nepatří! Prořídly by a přestaly by tvořit boční růžice vhodné k množení. A to by byla škoda.