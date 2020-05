Zimní zahrada je skrytým klenotem nového sídla zpěváka Joeyho McIntyra

Zpěvák Joey McIntyre, kdysi nejmladší člen chlapecké kapely New Kids On The Block, se rozhodl přestěhovat z amerického New Yorku do Los Angeles. Za svůj nový domov si vybral romantické sídlo připomínající venkovská stavení starého kontinentu. Místem, které návštěvníky nadchne patrně nejvíce, je jeho zimní zahrada.