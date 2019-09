Žena proměnila svou obyčejnou vanu v umělecké dílo. Koupat se v ní stále dá

Inspirací pro další tvořivé a zručné ženy může být počin 39leté australské grafičky, která na konci letošního května podlehla jednomu ze svých uměleckých puzení a pustila se do velice neobvyklého, a také pracného díla.

Koupelna u nich doma vypadala původně stejně jako v mnoha jiných domácnostech - bílá rohová masážní vana, nad ní se zdvihající dvojice stěn obložených bílými kachlíky s nenápadným dezénem. Bílá vodovodní baterie s pákou, ze zdi vystupující kohoutek.

Vana v původní podobě vypadala stejně jako v desítkách jiných koupelen. Foto: Profimedia.cz

Rebecca se serveru StoryTender svěřila: „Jsem ochotná podstoupit prakticky snad cokoli, abych své nápady přivedla k životu. Patří k našim rodinným vtipům prohlášení, že pokud zůstanete sedět dostatečně dlouho, skončíte pomalován.”

Jako člověka s výtvarným cítěním dvojnásobnou maminku odjakživa přitahovala romantika starých římských lázní a relaxačních rituálů s nimi spojených. Zároveň se hluboce obdivuje marockým mozaikám a jejich složitosti i nadčasovosti.

Čtverec o straně 30 cm zabral ženě zhruba hodinu. Foto: Profimedia.cz

Právě tyto vlivy stály za jejím nápadem proměnit všední a poněkud omšelou koupelnu v něco podobného. Práce s mozaikou byla ale pro ni premiérou. S podobným materiálem dosud nepracovala, a proto, jak říká, se všechno učila a zjišťovala za pochodu.

Původně například myslela, že vystačí s oblázky, které nasbírá na zahradě. Vydrbala je, ale zjistila, že mají pořád příliš matné barvy, a navíc jsou tvarově příliš různorodé. Špatně by se tak skládaly do zamýšlených obrazců, a kromě toho, stát nebo sedět na různě velkých kamíncích nalepených na dně vany by nebylo nijak příjemné.

Kýženým materiálem se tak nakonec ukázala kombinace kusů dlaždic a přírodních a skleněných oblázků, určených původně k výzdobě akvárií.

Rebecca skládala vzor na vaně z přírodních i skleněných oblázků a kusů dlaždic. Foto: Profimedia.cz

Rebecca jednu ze stěn pokryla pouze jednobarevnými úlomky kachlíků v hnědočerné barvě, zatímco povrch vany dekorovala mozaikou s organickými motivy. Na vnitřní stěnu vany pak zakomponovala i nápis Relax (odpočívej, uvolni se).

„Nechci počítat, kolik přesně hodin jsem na tom strávila, ale šlo by to asi odhadnout s tím, že čtverec o straně do 30 cm mi mohl trvat tak hodinu,” říká grafička a výtvarnice.

Grafička do vzoru na vaně zakomponovala jasný pokyn - relaxuj. Foto: Profimedia.cz

Na závěr pak přidává doušku, která je dobře známá každé mamince: „Mohla bych upadnout do transu a ztratit úplně pojem o čase, ale vždycky dorazil náš nejmladší, tříletý Oskar, potopil hlavu do vany a oznámil mi, že má hlad a jestli bych mu neudělala sendvič. On byl vůbec takový můj malý ‚pomocník‘. Co chvíli přišel a ‚pomáhal mi‘. Vyhazoval třeba kamínky a oblázky do vzduchu a díval se na ně, jak padají na zem jako konfety. Anebo je plnými hrstmi rozhazoval kolem sebe, jako kdyby jich byly stovky a tisíce.”

Nejvýrazněji se mladý muž zasloužil o nové dílo tehdy, když lezl ven z vany a omylem šlápl přímo doprostřed čerstvě vytvořené části mozaiky, takže ji pak Rebecca musela celou předělávat znovu.

Koupelna v novém hávu připomíná pohádkové prostředí. Foto: Profimedia.cz

Po třech měsících skládání a lepení převážně v nočních hodinách, kdy už měla po práci a rodinu uloženou ke spánku, si Rebecca konečně mohla oddechnout a narovnat záda. Mozaika byla hotová. Své dílo sdílela na Instagramu a záhy jím upoutala i pozornost novinářů.

