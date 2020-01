Ze Sokolího hnízda je výhled hned do tří států

Horskou chatu ve výšce 3000 metrů nad mořem na hoře Powder Mountain v americkém Utahu navrhli architekti z italského studia Obicua. Pojmenovali ji příznačně, The Kinii. To totiž v jazyce místních indiánů znamená Sokolí hnízdo. Výhled z chaty je nejen do všech světových stran, ale za dobrého počasí je vidět do tří amerických států.