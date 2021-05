Závěsná houpací křesla jsou ideálním kouskem pro četbu v exteriéru

Výhodou závěsných křesel je hlavně jejich pohodlnost. Jsou často kombinovaná i s lehátky a jsou proto co do rozměrů celkem objemná a hravě se tak v exteriéru stanou výrazným solitérem.

Velkým trendem jsou hlavně křesla v přírodním stylu, která imitují dřevo, bambus nebo proutí. Stejně tak i jejich konstrukce by měla mít přírodní a zemité barvy. Díky tomu skvěle zapadnou do přírodní scenérie zahrady, do městských bytů naopak vnesou organický nádech.