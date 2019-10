Britská zahrada je klenotem hýřícím všemi barvami

V každém ročním období je zahrada Marie a Tonyho Newtonových plná barev. Nikdy nesklouzává do poněkud fádní variace ve stylu „50 odstínů zelené”. Obdobím, kdy se rozehraje desítkami barev naplno a odhalí tak světu své pravé kouzlo, je ovšem podzim. Zelenou zde doplňují žlutá, oranžová, červená, růžová, fialová i modrá. Je jen málo barev na malířské paletě, jež by v této zahradě nebylo možné objevit.

Oba manželé letos dosáhli věku 71 let. A svému koníčku se věnují už 37. rokem. Za svým domem mají v současnosti vysázeno na 3000 rostlin, jež pokrývají všechna vegetační patra. Jsou tedy mezi nimi byliny, keříky i stromy různých velikostí. Návštěvník při podrobnějším prohlížení mezi nimi objeví 450 azalek, 120 japonských javorů a 15 jalovců šupinatých, které jsou charakteristické svým modravým jehličím. Jak píše web britského deníku Metro, manželé za ta léta do svého koníčku investovali asi 15 tisíc liber, tedy v přepočtu přibližně 448 tisíc korun.

Manželé se do práce na svém barvami hýřícím království pustili v roce 1982, poté co paní Marie nastoupila do důchodu. V současnosti jim stačí věnovat údržbě a drobnějším úpravám dvě hodiny denně. „Bylo velmi uspokojující využít tolika dovedností a udělat si všechno vlastnoručně. Kromě dvou rostlin jsme si všechny ostatní zasadili sami. Obzvláště příjemné je vidět snímky pořízené z výšky. Odhalují, že zahrada připomíná obličej sovy. To jsme nikdy nezamýšleli, je to taková roztomilá náhoda,” svěřila se pro web Daily Mailu Marie Newtonová.