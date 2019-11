Zahalte okno pestrými barvami

Často je také instalace textilních dekorací technicky náročnější, než se původně zdá. Je vždy dobré znát stavební materiály, do kterých se systémy uchycují - může jít o kazetové podhledy, fabionové stropy apod. S tím vším si umí specializované firmy poradit.

Jasnou oblohu s hvězdami ve městě neuvidíme, neboť i v noci je všude kolem nás nadbytek umělého světla. A to není dobré pro spánek! Proto jsou dnes tolik oblíbené zatemňující závěsy typu blackout a dimout. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Aby látka spolehlivě plnila svoji funkci (a taky jsme naplnili důvod koupě), musí být kolejnička až u stropu, musí vyjíždět i do boku a látka viset až na zem. Zkrátka jde o to okno „obalit“ a nedovolit pouliční lampě pustit světlo do ložnice pod parapetem, nad oknem či ze strany.